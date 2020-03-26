“الصحة العالمية”: “مصر لديها نافذة حاسمة للسيطرة على كورونا”

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اختتمت منظمة الصحة العالمية، مهمتها التقنية في مصر بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها عبر “تويتر”، أصجره المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية، قال فيه: “في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محليًا في #مصر، هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله”.

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وأضافت المنظمة: “لا نرصد الآن أي مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع”.