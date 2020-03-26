“الأرصاد الجوية” توضح حالة طقس الجمعة والسبت

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس خلال اليومين المقبلين (الجمعة والسبت) في كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيف نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية،ومعتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومعتدل نهارًا بارد ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد، بينما من المتوقع أن تنزل شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع احتمالية نشاط الرياح لتكون مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

وإليكم بيان بدرجات حرارة الجمعة الموافق غدا

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القاهرة الكبرى 25 15

الوجه البحري 25 15

السواحل الشمالية الغربية 22 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 19

شمال الصعيد 30 20

جنوب الصعيد 36 34

وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود على طقس السبت أجواء معتدلة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفة نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدلة نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومعتدلة نهارًا بارد ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد، حارنهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد، بينما تتواجد الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وسط احتمالية لنشاط الرياح على مختلف المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وإليكم بيان درجات حرارة السبت:

القاهرة الكبرى 23 13

الوجه البحري 23 14

السواحل الشمالية الغربية 20 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 20

شمال الصعيد 27 19

جنوب الصعيد 33 23