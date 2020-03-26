عاجل.. “الوزراء” يوجه بتنظيم حركة النقل قبل موعد حظر التجول

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طالب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالعمل على ضبط حركة النقل في القطارات أو مترو الأنفاق من أجل تخفيف التزاحم الشديد الذي حدث في اليوم الأول من تطبيق قرار حظر التجول، في إطار إجراءات الحكومة بالعمل على مواجهة التجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وشدد مدبولي، في بيان عنه، على ضرورة منح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المتنقلون بين المحافظات من أجل تخفيف الضغط على المواصلات وتقليل الاختلاط.

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جدير بالذكر أن مترو الأنفاق شهد تكدسا شديدا أمس قبل موعد بدء قرار حظر الحركة الذي أصدره مجلس الوزراء تجنبا لانتشار الفيروس القاتل ضمن إجراءات الحكومة التي اتخذتها أمس الأول.