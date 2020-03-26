وزير القوى العاملة يوجه رسالة عاجلة للعاملين في المجال الطبي لمكافحة كورونا

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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسالة شكر وعرفان لكافة رؤساء النقابات العاملة في المجال الطبي لما يقوموا به من جهود حثيثة في مواجهة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” من أجل الحد من انتشاره في مصر.

وأكد سعفان، في بيان عنه، أن جهود العاملين في المجال الطبي من أطباء وممرضين والعاملين في مجال العلوم الصحية والخدمات الصحية يقوموا بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على أمن الوطن من خلال الحد من انتشاره متمنيا السلامة والتوفيق لكل القائمين على ذلك العمل.