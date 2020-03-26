السيسي يوافق على 4 قرارات رئاسية جديدة.. إليكم نصها

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أصدرت الجريدة الرسمية، 4 إعلانات عن قرارات رئاسية، جاء ذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة عليها.

– القرار الأول رقم 334 لسنة 2019، وافق الرئيس على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، من أجل إعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/5/2019.

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القرار الثاني رقم 641 لسنة 2019، والخاص بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية إلى جانب زيادة الدخول، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019.

القرار الثالث رقم 660 لسنة 2019، والخاص بموافقة سيادته على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار في مصر “تايب” والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

القرار الرابع رقم 127 لسنة 2020، الخاص بإحالة المستشار عصام الدين على حسين كحيلة نائب رئيس بمجلس الدولة على المعاش.