“تعليم الدقهلية” تكشف حقيقة تخصيص المدارس للحجر الصحي بسبب كورونا

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كشف “علي عبد الرؤوف” وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، حقيقة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استعداد مدارس المحافظة وتأهيلها لتكون غرف حجر صحي أو أماكن إيواء لمصابي فيروس كورونا.

وقال “عبد الرؤف” إن الصور المتداولة تخص استراحات المعلمين استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، نافيًا الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضاف ، أنه تم تجهيز 43 استراحة بجميع الإدارات التعليمية مجهزة بكافة سبل الإعاشة وتم تطهيرها، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.