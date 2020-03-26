مدبولي يوافق على قانون العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيه

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على مشروع قانون تقدير العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، أن المادة الأولى نصت على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة 75 جنيها بناء على أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

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وأوضح أن المادة الثانية من مشروع القانون نصت على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

وأكد أن المادة الثالثة على أن يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.