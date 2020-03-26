الحكومة توافق على 3 قرارات جديدة تشمل زيادة حوافز الموظفين والمعاشات

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموافقة على عدد من القرارات ومشروعات قوانين، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بحد أدنى 75 جنيها.

كما أكد موافقة المجلس على قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، وذلك اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

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واعتمد المجلس، توصيات وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 61 المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2020، بما في ذلك مقترح سداد المبالغ المستحقة للجهات المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار خطة الهيئة المتكاملة لإنشاء المناطق الاستثمارية المرخص للهيئة تنفيذ مخططات إنشائها وتشغيلها، واستكمال تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة المملوكة للهيئة، ورفع كفاءة فروع ومكاتب الهيئة، من أجل تفعيل مراكز خدمات المستثمرين.​