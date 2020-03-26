“العامة للصرافة”: توقف حركة البيع والشراء على الدولار تماما

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أوضح محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية في القاهرة، توقف حركة البيع والشراء على الدولار في شركات الصرافة بشكل كامل وذلك على خلفية توقف حركة السفر بسبب قرارات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف الأبيض، في تصريحات صحفية، أن شركات المعاملات المالية منحت إجازات للعاملين وأغلقت مقاراتها بشكل مؤقت في إطار الاستجابة لقرارات الحكومة، مضيفا أن الشركات ملتزمة بأسعار الصرف الرسمية المتداولة للدولار مثل البنوك والتجاوزات التي تصدر من أفراد لاستغلال الأزمات ويتم ذلك بعيدا عن مقرات الشركات.

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جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أصدر قرارا بشأن تعليق حركة الطيران بداية من الخميس الماضي وحتى 31 مارس المقبل، في إطار خطته لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.