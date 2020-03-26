وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2020: امتحان الثانوية العامة فيما درسه الطالب حتى منهج منتصف مارس

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاختبارات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى تغطى المحتوى التعليمى للترم الثانى حتى 15 مارس وسوف يعقد للصف الأول الثانوى فقط المعروف بالاختبار التجريبي دون إجرائه للصف الثانى الثانوى، نظرا للظروف الصعبة، حيث يستخدم الطالب الشريحة أو الواى فاى فى المنزل.

وأضاف شوقى، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى لجان على مستوى الجمهورية مع زيادة عددها وزيادة الوقاية الصحية والمسافات بين الطلاب بين الطلاب، مشددا على أن امتحانات الثانوية العامة ستكون فيما درسه الطالب من أول العام حتى 15 مارس الجارى فقط.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد 7 يونيو أول يوم بالامتحانات اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والثلاثاء 16 يونيو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والأحد 21 يونيو الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 يونيو الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والخميس 2 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية والأحد 5 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة أيام 18 يونيو والثلاثاء 23 يونيو والثلاثاء 30 يونيو 2020.