الصحة: ارتفاع عدد حالات شفاء مصابي فيروس كورونا بمصر مؤشر جيد

Advertisements

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ارتفاع عدد حالات شفاء مصابي فيروس كورونا بمصر مؤشر جيد، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة لا تتجاوز 3 حالات من مجموع المصابين.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، أنه لن يكون هناك قفزاتٍ في عدد مصابي كورونا، نظرا لالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن هناك 8 حالات من المتوفين أجانب ومن أعمار مرتفعة. وأكد مجاهد أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالتزام وزارة الصحة بشروط الوقاية.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل نحو 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ووفاة نحو 3 حالات بالمرض؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى نحو 495 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 24 حالة.