هل تحصل فئات “تكافل وكرامة” على منحة 5000 جنيه؟

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تدقق في بيانات العمالة غير المنتظمة، التي يسجلها المواطنون أولا بأول، عبر موقعها الإلكتروني؛ لرعايتهم ورفع العبء عن كاهلهم.

وأضاف وزير القوى العاملة، اليوم، أن المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” ليس لهم الأولوية في الحصول على الـ 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة الاستثنائية، مشيرا إلى أنَّ المؤمن عليهم أيضا لا يستفيدون منها.

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وطالب سعفان جميع العمالة غير المنتظمة بالإسراع في التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg، لصرف المنحة الاستثنائية، محذرًا المواطنين من الانسياق خلف الشائعات بشأن صرف المنحة لمن يرسال بياناته على خدمة “واتساب”.

خطوات التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة:

الدخول على موقع الوزارة www. manpower.gov. اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة والضغط على زر التسجيل. تسجيل البيانات الشخصية منها “الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف الشخصي”. الضغط على زر إرسال.