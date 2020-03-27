جامعة الأزهر تكشف ملابسات وفاة أستاذ بكلية العلوم بفيروس كورونا

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كشف نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب الدكتور يوسف عامر، عن ملابسات وفاة أستاذ كيمياء فيزيائية بكلية العلوم “بنين” بجامعة الأزهر، ويبلغ من العمر 71 عاما، مساء الخميس، مشيرا إلى أنه توفي داخل مستشفى العزل بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن الأستاذ المتوفى أستاذ متفرغ وزوجته أستاذة جامعية بكلية العلوم في الجامعة بفرع البنات، موضحا أنها أصيبت بالفيروس بعد قرار تعليق الدراسة.

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وأضاف عامر، أن الجامعة اتخذت قرارا بغلق كليتي العلوم بنين وبنات وإعطاء العاملين إجازة “عزل ذاتي”، ولم تظهر أي أعراض عليهم.

ونعت جامعة الأزهر الدكتور محمد محسن بدر الصباح، أستاذ الكيمياء الفيزيائية في كلية العلوم بنين بالقاهرة، الذي وافته المنية أمس، عن عمرٍ ناهز 71 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا.