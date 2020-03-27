العاصمة الإدارية: لم نسجل أي إصابات بكورونا بين العمال

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم توقف العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بسبب ادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين، وذكر المركز أنه تواصل مع العاصمة الإدارية الجديد وأكد أنه لا صحة لهذه الأنباء.

وأكدت العاصمة الإدارية تطبيق الإجراءات الوقائية، وأنه لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا.

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وطالب المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى 130 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.