الحكومة تنفي تسجيل حالات وفاة بسبب كورونا بأسباب أخرى

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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تسجيل حالات وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بأسباب وفاة أخرى.

وأكد المركز الإعلان عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بكل شفافية.

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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأطقم الطبية في الحجر الصحي، وكذا جميع الفرق الطبية موجودة بكامل قوتها في مستشفيات العزل، مشيرا إلى أنه لا صحة لأي معلومات تفيد بتغيب أي من الطواقم الطبية بهذه المستشفيات.

وقال المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة، التي أكدت أن جميع الفرق الطبية جاهزة من أجل التعامل مع المستجدات وفقا للإجراءات المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية، مناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد انتظام حركة الملاحة في هيئة قناة السويس، موضحا أن العمل بهيئة قناة السويس لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا.