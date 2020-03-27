وزارة الصحة تعلن رسمياً عزل العائدين من خارج مصر لمدة 28 يوم كامل بسبب كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن إطالة مدة عزل العائدين من خارج مصر وخاصة العائدين من العمرة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تواصل الوزارة والحكومة المصرية بشكل عام السير عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الجمعة أن أي مواطن مصري عائد من الخارج مهما كانت البلد التي يتواجد فيها إضافة إلى العائدين من العمرة، سوف يتم عزلهم في الحجر الصحي لمدة 28 يوم كامل بعيداً عن بقية المواطنين.

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وأشارت أيضاً إلى أن حالة كل مواطن سوف تُحدد مكان العزل، حيث سيتم نقل أي مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد على الفور إلى إحدى مستشفيات العزل، فيما سوف يتم وضع بقية المواطنين في العزل المنزلي حتى نهاية المدة الجديدة التي تم الإعلان عنها.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة بقاء جميع المخالطين لجميع المواطنين العائدين مؤخراً من خارج مصر في منازلهم حتى نهاية موعد المدة الجديدة، وذلك حفاظاً على أرواح بقية أفراد الشعب المصري ومحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء الجمهورية.

يُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر قد ارتفعت بشكل واضح على مدار الأيام الماضية، حيث وصلت حتى هذه اللحظة إلى 495 حالة مصابة بالفيروس.

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