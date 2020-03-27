أسعار الذهب في مصر ترتفع بشدة اليوم رغم انتشار فيروس كورونا

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاعاً جنونياً بشكل واضح للغاية بعكس ما كان عليه الحال في يوم الجمعة الماضي على سبيل المثال، بالرغم من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء في مصر أو حتى في كافة أنحاء العالم.

وأكد نادي نجيب السكرتير العام لشعبة الذهب التابعة لغرفة القاهرة التجارية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن سعر الذهب في مصر قد ارتفع بمعدل 27 جنيهاً للجرام الواحد رغم أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن حركة بيع الذهب في الأسواق المحلية متراجعة بشكل واضح على مدار الأيام الماضية منذ تفشي فيروس كورونا، وتوقفت الحركة بشكل كامل انطلاقاً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل بسبب قرار حظر التجوال المفروض من طرف مجلس الوزراء لمحاولة الحد من انتشار ذلك المرض.

وشدد نادي نجيب في حديثه على أن حركة بيع الذهب سوف تعود من جديد انطلاقاً من يوم الإثنين القادم خلال الفترة الصباحية حتى موعد الحظر.

وإليكم الآن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2020 في الأسواق المحلية:

جرام الذهب عيار 18، وصل إلى 604 جنيهاً.

جرام الذهب عيار 21، وصل إلى 705 جنيهاً.

جرام الذهب عيار 24، وصل إلى 805 جنيهاً.

الجنيه الذهب، وصل إلى 5640 جنيهاً.

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