وزير القوى العاملة يتابع موقف المصريين العالقين في الخارج

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تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقارير عاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج؛ لمتابعة أحوال العمالة، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، خصوصا عقب انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقارير من الملحق العمالي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة حنان شاهين، حيث أعلنت السفارة إمكانية استيفاء أصحاب هذه الحالات لطلباتهم لإدراجها ضمن طلبات الراغبين في العودة الاضطرارية للزائرين منهم للدولة فقط الموجودين بتأشيرة بغرض السياحة، أو العمل لفترة قصيرة أو للعلاج، وسيكون السفر على نفقة المواطن الراغب في العودة.

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وأكدت السفارة تطبيق إجراءات الحجر الصحي بمصر على جميع القادمين.

وفي تقرير مكتب التمثيل العمالي بقنصلية مصر في جدة، أكد المستشار العمالي وليد عبدالرازق أحمد، أن هناك توافدا من المصريين للتسجيل لدى القنصلية أكثر من 300 عالق للعودة إلى مصر.

وفي تقرير آخر من لبنان، أكد الملحق العمالي بسفارة مصر في بيروت، أن السفارة دعت المصريين الراغبين في العودة للوطن بأنه يجب أن يكون حاملا لجواز سفر مصري، وموجود بغرض السياحة أو زيارة عمل قصيرة أو العلاج.