هاني رمزي يعلن رسمياً وفاة الفنان القدير جورج سيدهم عبر فيسبوك

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أعلن الفنان المبدع هاني رمزي بصفة رسمية اليوم الجمعة عن وفاة أحد رموز الفن المصري على مدار تاريخ الفن بأكمله، وهو الفنان القدير جورج سيدهم الذي بلغ من العمر 82 عاماً.

وكتب الفنان هاني رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:

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الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذي.

وأرفق الفنان هاني رمزي هذه العبارة بصورة حديثة تجمعه مع الفنان القدير جورج سيدهم وهو في عمر متقدم للغاية، فيما انتشرت حالة من الحزن بشكل واضح على كافة متابعي الفنان هاني رمزي في ظل حالة العشق والحب الكبيرة التي يحظى بها الفنان القدير جورج سيدهم.

ويُعتبر الفنان الكبير جورج سيدهم رحمه الله واحداً من ألمع نجوم الفن المصري على مر التاريخ بأكمله، حيث تميز دائماً بأعماله الكوميدية الرائعة سواء على مستوى السينما أو حتى على مستوى المسرح، مما جعله يحتل مكانة بارزة للغاية في عالم الفن وأصبح بمثابة القدوة لمجموعة كبيرة من الفنانين الشباب في هذه الأيام.

ولعل أبرز أعمال الفنان القدير جورج سيدهم تمثلت في المسرحية الكوميدية “المتزوجون”، والتي كان يلعب فيها دور البطولة الفنان القدير سمير غانم إضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى.

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