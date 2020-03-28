“الصحة العالمية” مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر تبذل جهودًا كبيرة من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرة إلى أن جهود تتبع الحالات أثبت فعاليته في السيطرة على حالات متفرقة قبل انتشارها.

وقال المنظمة، في بيان منها، أن مصر لديها القدرة على إجراء نحو 200 ألف اختبار للفيروس، مشيدة بإجراءات الوقاية المتبعة في مصر.

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وأكد مدير إدارة الأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور إيفان هوتين، أن مصر لديها فرصة حاسمة من أجل السيطرة بشكل فعال على انتشار فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أجرت نحو 25 ألف اختبار لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاختبارات تجرى فقط لمن تظهر عليه أعراض الوباء: “مش هروح أعمل مسحات لكل المجتمع، لا ده غلط مش أهم حاجة”.