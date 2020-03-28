منهم بوريس جونسون.. أبرز المشاهير المصابين بفيروس كورونا

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بعد إعلان الحكومة البريطانية، إصابة رئيس وزرائها بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بات جونسون من بين الشخصيات المشهورة حول العالم المصابة بالفيروس، من ضمنهم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، حسبما أفادت شبكة “يورونيوز”.

وذكرت الشبكة أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز البالغ 71 عامًا، أصيب قبل أيام بفيروس كورونا وبدت عليه أعراض خفيفة، كما أعلن قصر موناكو إصابة الأمير ألبير الثاني بالفيروس كورونا، كما أصيب كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه، البالغ 69 عاما، أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية.

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وأكدت الناشطة البيئية جريتا تونبرج إصابتها بالفيروس بعدما شعرت بعوارض عند عودتها من أوروبا الوسطى، كما وضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته إيجابية.

كما أعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري البالغ 82 عاما، بفيروس كورونا، وتوفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير بمانو ديبانجو في فرنسا جراء إصابته بفيروس كورونا بحسب وكالة “فرانس برس”.

فيما توفي الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي، بفيروس كورونا عن عمر ناهز 81 عاما، كما توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة، في باريس.

وأعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم إصابته بالفيروس، كما أصيب مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المنتج السينمائي السابق هارفي واينشتاين مصاب بالفيروس.

وقال توم هانكس إنه مصاب وكذا وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، بفيروس كورونا، كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا إصابته بفيروس كورونا ووضع نفسه في العزل.