وزارة الصحة تنفي رسمياً إمكانية استخدام لقاح الحصبة والدرن لعلاج مصابي كورونا

حرصت وزارة الصحة والسكان على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية استخدام اللقاح الخاص بالحصبة والدرن من أجل علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن كل هذه الأخبار التي تم تداولها بشأن استخدام لقاح الحصبة والدرن من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا أو حتى الوقاية من الفيروس، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس علمي على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أنه لا توجد أي مؤسسة طبية في العالم بأكمله حتى الآن وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ربطت لقاح الحصبة والدرن بفيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع يجب عليه تحري الدقة أولاً قبل نشر أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة في الرأي العام.

وشدد خالد مجاهد في حديثه على أن إلغاء الدول الأوروبية إضافة إلى الدول المتواجدة في قارة أمريكا الشمالية للتطعيمات الخاصة بأمراض الحصبة والدرن بعكس الدول الأفريقية، لا يعني بالضرورة أن اللقاح الخاص بأمراض الحصبة والدرن من شأنه أن يستطيع معالجة المصابين بفيروس كورونا أو حتى وقاية الناس من الإصابة بذلك الفيروس المستجد بأي حال من الأحوال مثلما تقول الشائعات.

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