الرئيس السيسي يعلن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية العربية بتوجيه وزارة الصحة والسكان من أجل زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، إضافة إلى إنشاء صندوق مخاطر لكافة أعضاء المهن الطبية على هامش أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره الكبير لكافة المجهودات المبذولة من طرف الجميع داخل وزارة الصحة والسكان منذ لحظة تفشي فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك جاء على هامش الاجتماع الذي جمع اليوم الأحد بين الرئيس السيسي وبين وزيرة الصحة والسكان، من أجل معرفة آخر التطورات بخصوص الوضع الصحي للمواطنين المصابين بفيروس كورونا في مصر.

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