توجيه من الرئيس السيسي لصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين في مستشفيات العزل والحميات

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحكومة المصرية بضرورة صرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات، نظراً إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من جانبهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع وزيرة الصحة والسكان حتى يُعبر لها عن كامل شكره وتقديره لكافة المجهودات المبذولة من القطاع الصحي في مصر على مدار الأسابيع الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه المكافآت الاستثنائية التي سوف يتم صرفها لكافة العاملين في مستشفيات العزل والحميات التي تأوي مصابي فيروس كورونا، سوف يتم تحصيلها من صندوق تحيا مصر.

وشدد السفير بسام راضي في حديثه على أن الرئيس السيسي طالب بضرورة التكاتف والوعي الجماعي بين جميع أجهزة الدولة إضافة إلى المواطنين في المرحلة القادمة، حتى تخرج مصر بسلام من أزمة فيروس كورونا.

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