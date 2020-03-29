الصحة تكشف رسمياً سبب مد فترة العزل المنزلي للمصريين العائدين من العمرة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن السبب الرئيسي وراء اتخاذ الوزارة قراراً يتمثل في مد فترة العزل المنزلي لجميع المصريين العائدين من رحلات العمرة مؤخراً بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن ذلك القرار قد جاء بسبب عدم قدرة الوزارة على تحديد موعد ثابت ومنتظم لجميع العائدين من المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة.

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وأشار أيضاً إلى أنه لا توجد آلية منتظمة لمعرفة موعد العائدين من السعودية، لذا فضلت وزارة الصحة والسكان تمديد فترة الحجر الصحي في المنزل لمدة 28 يوم بدلاً من 14 فقط لا غير.

وشدد خالد مجاهد في حديثه على أن ذلك القرار يُعد احترازياً لا أكثر، حتى تضمن الوزارة عدم انتقال العدوى بين المواطنين ومن ثم فقدان السيطرة على أعداد المصابين مثلما حدث في بعض الدول الأخرى.

يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد تخطى يوم أمس السبت حاجز 500 مصاب، إلا أن عدد المتعافين قد تخطى حاجز 100 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36 حالة، على أمل ألا تتصاعد أرقام المصابين بشكل أكبر حتى تظل مصر داخل المرحلة الثانية من مراحل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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