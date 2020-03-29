الصحة تعلن رسمياً تخطي حاجز المصابين بفيروس كورونا في مصر 600 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن تسجيل 33 حالة جديدة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد في مصر، وبذلك يتخطى عدد المصابين حاجز 600 حالة منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الفيروس في الأشهر الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 609 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بعد وفاة 4 حالات جديدة اليوم جميعهم من المصريين.

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وأشار أيضاً إلى أن الحالات التي توفت اليوم تراوحت أعمارها ما بين 58 عاماً و84 عاماً، مؤكداً في الوقت ذاته أن عدد الوفيات في مصر قد وصل إلى 40 حالة حتى هذه اللحظة.

وشدد خالد مجاهد في حديثه على أن عدد الحالات التي تم شفائها بالكامل وغادرت مستشفيات العزل بسلام حتى اليوم قد وصل إلى 132 حالة، موضحاً أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية قد وصل إلى 182 حالة.

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