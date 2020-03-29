الرئيس السيسي ينهي اجتماعه مع الحكومة لبحث آخر تطورات ملف مكافحة فيروس كورونا

أنهى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اجتماعه اليوم الأحد مع الحكومة المصرية بكافة مسؤوليها من خلال حضور رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى جميع الوزراء الآخرين، من أجل بحث آخر تطورات ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طالب جميع أجهزة الدولة بالتكاتف والعمل سوياً، إضافة إلى ضرورة نشر الوعي الجماعي بين المواطنين حتى تعبر مصر هذه المرحلة الصعبة بسلام ودون خسائر في الأرواح.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الاجتماع شهد توجيه الشكر والتقدير من رئيس الجمهورية للقطاع الصحي بشكل خاص، نظراً إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من جانبهم منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الفيروس.

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