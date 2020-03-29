تعرف على السبب وراء اختلاف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

كشف المهندس صلاح محسن نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن مشروع تمويل شقق الإسكان الاجتماعي عن السبب الرئيسي وراء اختلاف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي إضافة إلى اختلاف أسعار المقدمات.

وأكد المهندس صلاح محسن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن السبب الرئيسي وراء ذلك الاختلاف هو عمر المتقدم لحجز الشقة في المقام الأول، إضافة إلى الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم من أجل شراء الشقة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن هذه الأسباب يتم على أساسها احتساب قيمة الفائدة، حيث ترتفع قيمة الفائدة بالنسبة إلى كبار السن فيما تقل القيمة كلما قل عمر المتقدم.

وشدد صلاح محسن في حديثه على أن صندوق تمويل مشروع شقق الإسكان الاجتماعي يُقدم دعماً في الوقت الحالي إلى جميع الحاجزين بحد أقصى يصل إلى 40 ألف جنيه، وذلك بعد أن كان يقتصر فقط على مبلغ يتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألفاً فيما سبق.

إقرأ أيضاً: الرئيس السيسي ينهي اجتماعه مع الحكومة لبحث آخر تطورات ملف مكافحة فيروس كورونا