أول رد من المصرية للاتصالات بعد شكاوى ضعف الإنترنت الأرضي

قامت الشركة المصرية للإتصالات بالرد على شكاوى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت الأرضي من ضعف وبطء الخدمة.

وقال المستخدمين في شكواهم إن خدمة الإنترنت تعرضت للفصل أكثر من مرة خلال اليوم، بالإضافة إلى انخفاض السرعات بشكل كبير بعد الساعة 7 مساءا.

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وعن رد الشركة، قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات بإن هناك أكثر من 6 ملايين مستخدم للإنترنت الأرضي، أغلبهم يستخدمون خدمة الانترنت في نفس الوقت، بالتزامن مع بداية حظر التجوال في السابعة مساءا بسبب تواجدهم في المنازل، وهو ما يضاعف الضغط على شبكة الانترنت، وقد يؤدي أحياناً إلى بطء سرعة الانترنت.

وأضاف المصدر أن الشركة المصرية للإتصالات تعمل على تحسين جودة الخدمة والحد من انقطاعها والتواصل مع العملاء على مدار اليوم لحل أي مشكلة قد تواجههم.

والجدير بالذكر أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار منذ منتصف عام 2018 لتطوير البنية التحتية وتحويل كابلات الاتصالات من نحاس إلى فايبر.‎