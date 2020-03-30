معتدلا نهارا.. “الأرصاد” تعلن حالة الطقس اليوم

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يكون معتدلا نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا، متوقعة نشاطًا ملحوظا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد أن طقس سيكون معتدلا على الوجه البحري نهارًا وسيكون شديد البرودة ليلًا، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، على القاهرة:

القاهرة 29 – 15

الإسكندرية 29 – 14

مطروح 29 – 15

سوهاج 32 – 15

قنا 32 – 16

أسوان 32 – 18

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت توقعاتها لحالة الطقس لمدة 72 ساعة بدءا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان منها، إن طقس اليوم سيكون لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلًا.