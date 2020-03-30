هل يتكرر سيناريو إيطاليا في مصر بشأن كورونا.. الصحة العالمية تجيب

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، إنه يتمنى ألا تصل مصر إلى سيناريو انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وأضاف جبور، في مؤتمر صحفي، أن هذا من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، موجها رسالة إلى أنه يجب على المجتمع المصري والحكومة أن يكونوا على قدر المسؤولية لعدم انتشار الفيروس إلى هذا الحد.

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وتابع: “كل دولة بالعالم لها خصوصيتها، وكذا استعدادها للكوارث والأزمات”، مؤكدا أن مصر تستعد بعدة سيناريوهات لمواجهة الجائحة.

وأوضح مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور إيفان هوتين، أن مصر أمام سيناريوهان الأول ما حدث في الصين باتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء المرض، والثاني عدم تطبيق الإجراءات الصحية في الوقت المناسب ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانهيار المنظومة الصحية.