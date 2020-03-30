عاصفة ترابية وسقوط أمطار.. “الأرصاد” تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

أعلن مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، طقس سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تدريجيا على مدار الـ48 ساعة المقبلة، على أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية، بنسبة 5 درجات، مشيرا إلى أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، غدًا، على السواحل الشمالية.

وقال شاهين إنه بدءا من اليوم ستزداد فترات سطوع الشمس، نشاط ملحوظ لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة ما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن التقلبات الجوية سريعة وحادة، متوقع حدوثها خلال فصل الربيع.

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وأضاف أن درجات الحرارة تسجل، غدا، 29 درجة بالقاهرة، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة، مشيرا إلى أن نشاط الرياح تسبب في عاصفة ترابية، تهدأ بداية من غدٍ الثلاثاء.

وأشار إلى أن طقس، الأربعاء، سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أن تعود في الارتفاع مرة أخرى بداية من اليوم، مطالبًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميا؛ لوجود اختلاف في حالة الطقس كل 24 ساعة.