البنك الأهلي يُعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا

أعلن البنك الأهلي المصري إصابة موظف بالعمليات المركزية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مشيرا إلى أن الموظف أبلغ الإدارة؛ لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

وطالب البنك، في بيان منه اليوم، الموظفين والعملاء باتخاذ الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن الموظف المصاب لم يكن في العمل منذ 24 مارس الجاري، وأنه اتخذت كل الإجراءات مع زملائه المخالطين له.

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وأكد أنه سيجر عمل مسحة لكل الموجودين؛ للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن أحد البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية، أعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بين عامليه، وأوضح أن وزارة الصحة تولت مسؤولية عزل المصاب، مع فحص جميع المخالطين له.

وأكد البنك، في بيان منه، أن أحد العاملين فيه أجرى تحليل PCR وكانت نتيجته إيجابية، وأن وزارة الصحة تتولى حاليا تقديم الرعاية الطبية للمصاب، إضافة إلى اتباع إجراءات طبية مع أفراد عائلته من الدرجة الأولى.