الرئيس السيسي يطالب الوزراء بضرورة توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين

حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مطالبة الحكومة المصرية اليوم الإثنين بضرورة توفير كافة السلع الأساسية لجميع مواطني الشعب المصري، وخاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم الذي ينطلق في نهاية شهر أبريل المقبل.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قد اجتمع اليوم الإثنين مع رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى بعض الوزراء من الحكومة المصرية مثل التجارة الداخلية والتموين والتنمية المحلية وأيضاً المالية والزراعة.

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وأشار أيضاً إلى أن الرئيس السيسي طالب الجميع في ذلك الاجتماع بضرورة تشديد الرقابة الصارمة على جميع منافذ البيع إضافة إلى التجار، من أجل تفادي أي ممارسات احتكارية للسلع الأساسية التي يحتاج المواطن المصري بشكل عام وفي شهر رمضان الكريم بشكل خاص.

وشدد بسام راضي في حديثه على أن رئيس الجمهورية وجه مجلس الوزراء وكافة المسؤولين بضرورة توفير جميع أنواع السلع الغذائية في الأسواق المحلية دون فرض أي أسعار زائدة عليها، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع الأساسية.

وتأتي هذه المطالبات من جانب الرئيس السيسي في ظل الدور الذي يلعبه تجار الأزمات في مثل هذه الأوقات من خلال رفع أسعار السلع في الأسواق إضافة إلى بيعها في السوق السوداء.

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