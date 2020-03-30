شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع الخدمة عن 8 مناطق لكسر مفاجئ في إحدى الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة بصفة رسمية اليوم الإثنين عن قطع المياه في 8 مناطق مختلفة في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب حدوث كسر مفاجئ في إحدى الخطوط نتيجة لأعمال الحفر الخاصة بالكباري.

وأكدت شركة مياه الشرب في بيان رسمي أن خط مياه قطر 900 ملم قد تعرض إلى كسر مفاجئ اليوم الإثنين، وذلك بسبب أعمال الحفر الخاصة بالكباري في شارع بن الحكم التابع لمنطقة المطرية.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن المناطق ال8 التي سوف يتم قطع المياه عنها سوف تتمثل على النحو التالي:

منطقة أرض الجولف / شارع عثمان بن عفان.

منطقة العزب بمسطرد / منطقة تريوميف.

شارع نخلة الطبيعي / مستشفى الجلاء العسكري.

منطقة ألماظة / قاعدة ألماظة العسكرية.

يُذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة كان من المقرر أن تقوم ببعض أعمال الصيانة على نفس ذلك الخط في الأسبوع الماضي لمدة 12 ساعة كاملة، وتم الإعلان وقتها عن قطع المياه طوال هذه المدة، ولكن الشركة تراجعت على نحو مفاجئ وأوضحت في بيان رسمي أن عملية الصيانة على خط مياه قطر 900 ملم سوف يتم تأجيلها إلى وقت لاحق من أجل تفادي قطع الخدمة عن المواطنين.

ويُعتبر قطع المياه أمراً غير مطلوب على الإطلاق في الوقت الحالي في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا الذي يحتاج لغسل اليدين.

إقرأ أيضاً: الرئيس السيسي يطالب الوزراء بضرورة توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين