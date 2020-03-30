تعرف على الأماكن المغلقة في الإسكندرية لمنع انتشار فيروس كورونا

تواصل محافظة الإسكندرية التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأصدرت قراراتٍ بغلق عددة أماكن ومحال.

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غلق شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور، موجها اللواء بهاء طاحون رئيس مجلس إدارة شركة المنتزة للسياحة والاستثمار، والمسؤول عن حدائق المنتزة الملكية، بغلق الحدائق تماما وكذا حدائق المعمورة وشواطئها.

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وتابع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصارف في الإسكندرية، قرارات غلق الشواطئ وحدائق المنتزه والمعمورة؛ لمنع دخول الجمهور.

وفي السياق ذاته، أغلق محافظة الإسكندرية جميع مزاراتها السياحية مثل قلعة قايتباي، وكوم الناضورة، وكذا الأسواق التجارية في المدينةمنها “سوق الجمعة”.

وشن محافظ الإسكندرية حملة على محال البلاي ستيشن، والسناتر التعليمية، وحضانات الأطفال، والكافيهات، والملاهي الليلية، إضافة إلى غلق أندية سموحة والاتحاد والصيد والجياد وسبورتنج، وغيرها.