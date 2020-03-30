حالة من الترقب في الشارع المصري قبل الكشف غداً عن أسعار الوقود الجديدة

يترقب الشارع المصري بأكمله الاجتماع الخاص بلجنة تسعير الوقود المقرر عقده يوم غداً الثلاثاء، من أجل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة إضافة إلى أسعار المواد البترولية بشكل عام خلال المرحلة القادمة بعد تراجع أسعار البترول عالمياً.

وشهدت أسعار البترول تراجعاً واضحاً للغاية على مدار الأسابيع الماضية بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم بأكمله، ويكفي الإشارة فقط إلى أن سعر برميل البترول الواحد قد وصل إلى 23 دولاراً فقط لا غير.

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وأكدت بعض المصادر الحكومية اليوم الإثنين أن لجنة تسعير الوقود سوف تعلن يوم غداً الثلاثاء عن تخفيض كبير في أسعار الوقود، على أن يستمر ذلك التخفيض حتى نهاية العام المالي الجاري وليس فقط لمدة 3 أشهر قادمة.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار المواد البترولية من المتوقع أن تقل بنسبة 10%، ويبقى الرقم النهائي والأكيد هو الذي سوف يتم الكشف عنه من خلال البيان الرسمي الذي سوف يتم إصداره عقب نهاية اجتماع لجنة تسعير الوقود.

يُذكر أن لجنة تسعير الوقود قد تم تشكيلها في وقت سابق من جانب رئيس مجلس الوزراء، علماً بأن أعضاء هذه اللجنة ينقسمون إلى بعض الممثلين من وزارة البترول إضافة إلى بعض الممثلين من وزارة المالية وأيضاً الهيئة المصرية العامة للبترول.

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