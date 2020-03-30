جامعة المنوفية تعلن رسمياً منح العاملين من القرى المغلقة بسبب كورونا عطلة مدفوعة

أعلنت جامعة المنوفية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن منح عطلة مدفوعة الأجر لكافة العاملين والموظفين المقيمين بالقرب من القرى التي تم الإعلان عن إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد أعلن اليوم عن قرار بإغلاق بعض القرى في محافظة المنوفية، بسبب انتشار فيها فيروس كورونا بدرجة كبيرة بعكس بقية القرى الأخرى المتواجدة في المحافظة.

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وتمثلت هذه القرى التي تم الإعلان عن إغلاقها بالكامل لحين نهاية فترة الحجر الصحي في كلاً من قرية زنارة التابعة لمركز تلا إضافة إلى قرية ميت الموز التابعة لمركز شبين الكوم وأيضاً قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم.

وإليكم الآن الإخطار الرسمي الصادر من جامعة المنوفية والذي تم توزيعه على العاملين والموظفين المقيمين في هذه القرى أو حتى بالقرب منها:

تنبيه هام، ينبه على السادة العاملين بالإدارة العامة بجامعة المنوفية والمقيمين في قرى ميت الموز ومليج وزنارة بعدم الحضور للعمل لحين انتهاء المهلة المحددة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد قد انتشر بشكل واضح على مدار الأيام الماضية في محافظة المنوفية على وجه التحديد، بسبب كثرة العائدين من خارج البلاد لها وخاصة من دولة إيطاليا التي تُعتبر بمثابة بؤرة الفيروس حالياً.

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