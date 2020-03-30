السكة الحديد تعلن توفير 28 قطار إضافي للحد من الزحام خوفاً من فيروس كورونا

أعلنت هيئة السكة الحديد بصفة رسمية اليوم الإثنين عن توفير 28 قطار إضافي على كافة رحلات الوجه القبلي والبحري، من أجل محاولة الحد من الزحام في القطارات أثناء فترات الذروة خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وكانت الساعات الأخيرة من يوم أمس الأحد قد شهدت حدوث مشادة كلامية بين المهندس كامل الوزير وزير النقل وبين الإعلامي وائل الإبراشي عبر شاشة قناة “مصر الأولى”، نظراً إلى مقاطع الفيديو والصور التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت خلالها حالات تكدس وزحام شديدة بين المواطنين في القطارات.

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وبناءً على هذه المشادة، طالب وزير النقل هيئة السكة الحديد بضرورة العمل على توفير قطارات إضافية على جميع الخطوط من أجل التخفيف نوعاً ما من شدة الزحام بين المواطنين، كما طلب أيضاً من جميع العاملين في هيئة السكة الحديد بضرورة ترك مكاتبهم والنزول إلى محطات القطار ومتابعة العمل بأنفسهم وضمان عدم وجود حالات تكدس تماماً في أي قطار.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان قد حذرت على مدار الأسابيع الماضية من التجمعات الجماهيرية لأي سبب من الأسباب، حيث تُعتبر هذه التجمعات من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا، وهي الأزمة الكبرى التي تُعاني منها وسائل النقل العام بمصر.

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