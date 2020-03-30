الدولة تستجيب لحملة تخفيض الإيجارات بسبب فرض حظر التجوال

شهدت الأيام القليلة الماضية مطالبة العديد من المواطنين من أصحاب المقاهي والمطاعم إضافة إلى الشقق والمحال التجارية بضرورة تخفيض قيمة الإيجارات عليهم من طرف الحكومة المصرية، بسبب تضررهم من قرار حظر التجوال حتى منتصف شهر أبريل المقبل.

ولم يعد في إمكان أصحاب هذه الأماكن دفع قيمة الإيجارات بشكل كامل، نظراً لأن حظر التجوال يتم بصفة يومية انطلاقاً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المقاهي والمطاعم وكافة المحال التجارية لابد أن تُغلق أبوابها في الساعة الخامسة مساءً لمنح فرصة للموظفين من أجل العودة إلى منازلهم قبل انطلاقة فترة حظر التجوال.

وهي العوائق التي تمنع بالتالي من دفع قيمة الإيجارات كاملة لهذه المنشآت بصفة عامة في ظل قصر عدد ساعات عملها بعكس ما كان عليه الوضع الذي سار بشكل طبيعي قبل تفشي وانتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن الحملة استجاب لها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعدما أعلن عن تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% حتى نهاية شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن مصر بأكملها باتت تُعاني في الوقت الحالي أزمة في ظل تدهور وضعية الاقتصاد المصري مثلما هو حال الاقتصاد العالمي بعد انتشار فيروس كورونا.

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