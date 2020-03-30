رسمياً .. الصحة تعلن اكتشاف 47 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين عن اكتشاف 47 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر، وذلك على هامش اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع إلى 656 حالة بعد اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم الإثنين، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 41 حالة بعد وفاة حالة وحيدة اليوم أيضاً.

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وأشارت أيضاً إلى أن عدد الحالات التي تم شفائها بالكامل وغادرت مستشفيات العزل وعادت إلى المنزل بسلام قد ارتفع إلى 132 حالة، بينما وصل عدد الحالات التي تحولت نتائج فحوصاتها الطبية من إيجابية إلى سلبية إلى 182 حالة حتى هذه اللحظة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن كافة أنحاء الجمهورية بات يتوفر بها في الوقت الحالي 26 معملاً من أجل إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، على أن يتم زيادة أعداد هذه المعامل خلال اليومين القادمين كحد أقصى.

وفي ختام حديثها، شددت على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتوفير بعض المستلزمات الطبية التي تُعاني عدة مستشفيات في نقص فيها حالياً، نظراً إلى التزايد الواضح في عدد المصابين بصفة يومية خلال الفترة الماضية.

ولا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل انتشار فيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

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