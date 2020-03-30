البرلمان يطالب بمعاملة الأطباء والممرضين مثل شهداء العمليات الحربية بسبب كورونا

حرص مجلس النواب المصري على مطالبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وزير المالية بضرورة معاملة الأطباء والممرضين في كافة أنحاء الجمهورية مثل شهداء العمليات الحربية، وذلك في حالة وفاتهم إثر مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم النائب هيثم الحريري عضو البرلمان بياناً عاجلاً اليوم الإثنين به هذه المطالبات إلى المسؤولين في الحكومة المصرية، وذلك بعد وفاة أول طبيب مصري في صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء علاج المصابين في المستشفيات المخصصة للعزل.

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وأكد هيثم الحريري في بيانه على أن كافة الأطباء والممرضين الذي يلقون نفس ذلك المصير، لابد أن يتم تكريمهم مثلما يحدث مع شهداء العمليات الحربية، وذلك عبر توفير معاش استثنائي بالنسبة إلى أفراد عائلاتهم إضافة إلى جميع المميزات الأخرى سواء من الناحية المادية أو حتى من الناحية المعنوية.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك الدور العظيم الذي يقوم به الأطباء والممرضين داخل مصر حالياً من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد لا يختلف كثيراً عن الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل حماية الوطن ضد الإرهاب سواء في الداخل أو حتى عبر الحدود.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت صباح اليوم الإثنين عن وفاة طبيب مصري بعد إصابته بفيروس كورونا.

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