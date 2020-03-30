زيارة مفاجئة من وزير النقل للعاملين في السكة الحديد والمترو قبل حظر التجوال

حرص المهندس كامل الوزير وزير النقل على مفاجئة العاملين اليوم الإثنين ببعض محطات مترو الأنفاق إضافة إلى هيئة السكة الحديد، من خلال عمل زيارة تفقدية لهم قبل بداية فترة حظر التجوال المعتادة حتى منتصف شهر أبريل المقبل.

وتواجد وزير النقل اليوم في محطة الشهداء الخاصة بالمترو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، من أجل متابعة جهود العاملين لتنظيم حركة المواطنين ومنع التكدس والزحام نهائياً بأي حال من الأحوال للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وتعرض وزير النقل يوم أمس الأحد إلى انتقادات كبيرة في الشارع المصري، والتي وصل صداها إلى مشادة كلامية بينه وبين الإعلامي وائل الإبراشي عبر شاشة قناة “مصر الأولى”، بسبب شدة الزحام والتكدس للمواطنين في القطارات والمترو بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة والسكان من التجمعات الجماهيرية الكبيرة.

يُذكر أن وزارة النقل طالبت هيئة السكة الحديد اليوم بضرورة الدفع بقطارات إضافية على كافة رحلات الوجه القبلي والبحري.

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