تعرف على كيفية التبليغ عن قراءة عداد الغاز المنزلي في ظل أزمة كورونا

كشف الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد عن كيفية تبليغ المواطنين عن قراءة عداد الغاز المنزلي، بعد القرار الحكومي المتمثل في إيقاف قراءة عدادات الغاز لحين نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وسيم وهدان خلال تصريحات تلفزيونية أن محصل الغاز سوف يتوجه إلى المنازل من أجل تحصيل فاتورة الغاز، ولكن بدخول إلى المنزل من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم نقل عدوى فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن المواطن المصري يستطيع التبليغ عن قراءة عداد الغاز إما عن طريق الموقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، أو عن طريق الهاتف الأرضي أو حتى عبر الهاتف المحمول.

وشدد وسيم وهدان في حديثه على أن كل مواطن يستطيع دفع فاتورة الغاز عبر خدمة فوري دون الحاجة إلى انتظار محصل الغاز، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حالة عدم التبليغ عن القراءة سوف يتم احتساب متوسط الأشهر الثلاثة الماضية.

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