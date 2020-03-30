وزارة الداخلية تعلن توفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%

أعلنت وزارة الداخلية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن انطلاقة المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد” التي يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع.

وأكدت وزارة الداخلية أن المرحلة الثانية عشر من هذه المبادرة التي يرعاها الرئيس السيسي سوف تضمن وجود تخفيضات على جميع أنواع السلع الأساسية تصل إلى 30%، أي أن أسعار السلع سوف تكون أقل بكثير من الأسعار المرتفعة التي يجدها المواطن المصري في الأسواق.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد”، هي توفير السلع الأساسية وخاصة السلع الغذائية للمواطنين بسعر منخفض، حتى لا يُعاني المواطن المصري من أي أزمة على الإطلاق خلال الأوقات العصيبة الحالية التي انتشر فيها فيروس كورونا، مما منح الفرصة لتجار الأزمات لرفع أسعار هذه السلع على المواطنين.

إقرأ أيضاً: إسرائيل تعلن رسمياً وضع نتنياهو في الحجر الصحي لمدة أسبوع بسبب كورونا