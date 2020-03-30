مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لأول سيدة حامل بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشف مصدر طبي من داخل مستشفى إسنا التخصصي التابعة لمحافظة الأقصر اليوم الإثنين عن الوضع الصحي لأول سيدة حامل في مصر، وذلك بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن هذه السيدة التي تبلغ من العمر 30 سنة في حالة صحية جيدة للغاية، حيث تعرضت إلى الإصابة بفيروس كورونا إثر مخالطة أحد المصابين في محافظة البحر الأحمر في وقت سابق.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن السيدة حامل في الشهر الثامن ولكن من المستبعد أن تلد في نفس المستشفى، نظراً لأنه من المتوقع شفائها من فيروس كورونا وخروجها بسلام من مستشفى العزل قبل موعد الولادة الذي لا يزال بعيداً.

وشدد المصدر على أن هذه السيدة تخضع إلى رعاية طبية مكثفة داخل مستشفى إسنا التخصصي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المستشفى جاهزة لتوليد هذه السيدة، مضيفاً أن الجنين سوف يتم إجراء فحص كورونا له عقب الولادة مباشرة.

إقرأ أيضاً: وزارة الداخلية تعلن توفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%