رئيس شركة المياه ينفي انقطاع الخدمة عن العدادات الكودية أثناء حظر التجوال

حرص ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية قطع الخدمة عن عدادات المياه الكودية أثناء فترة حظر التجوال.

وأكد ممدوح رسلان خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أن الشركة لن تقوم بقطع المياه عن المواطنين الذين يملكون عدادات مياه كودية بعد نهاية الرصيد أثناء فترة حظر التجوال.

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وأشار أيضاً إلى أن كل مواطن يجب عليه أن يتوجه مباشرة إلى أقرب فرع لخدمة العملاء، حتى يتمكن من برمجة الكارت الخاص بالشحن وبالتالي يعمل العداد بصورة طبيعية حتى بعد نهاية الرصيد.

وشدد ممدوح في حديثه على أن ذلك القرار يأتي من أجل تسهيل الأمور على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تُعاني منها مصر حالياً بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا على أن يتم ترحيل قيمة المياه لوقت لاحق.

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