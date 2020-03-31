معاشات أبريل 2020 يبدأ غداً صرفها بالنظام الجديد

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه اعتباراً من غداً الموافق الأربعاء هو أول أيام صرف معاشات شهر أبريل 2020 بالنظام الجديد.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، خلال البيان الصحفي الصادر عنها اليوم الثلاثاء، أن عملية صرف معاشات شهر أبريل 2020 سوف تتم عبر مكاتب هيئة التأمينات، ومنافذ الصرف البالغ عددها ما يقرب من 4350 منفذاً ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي “ATM”، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 10 آلاف ماكينة صرف آلي.

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وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها نيفين القباج، فإنه منعاً لوقوع أي حالات زحام أو تكدس أمام منافذ صرف المعاشات، سوف يتم تنفيذ آلية جديدة تقسيم أصحاب المعاشات على مدار أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2020، على أن يتم تحويل معاشات أبريل المحولة على حسابات البنوك اعتباراً غداً الأربعاء.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، فإن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش بقيمة 1000 جنيهاً مصرايً فأقل ويبلغ عددهم ما يقرب من 2.4 مليون قائم بالصرف سوف يقومون بصرف معاشاتهم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات، ومكاتب البريد وماكينات الصرف ATM خلال الأيام التالية، “الأربعاء والخميس والسبت” الموافق الأول، والثاني والثالث من شهر أبريل، وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيهاً مصرياً حتى 2000 جنيهاً مصرياً ويبلغ عددهم ما يقرب من 2.5 مليون قائم بالصرف فسوف يقومون بصرف معاشاتهم خلال الأيام التالية اعتباراً من يوم الأحد القادم، والاثنين والثلاثاء، الموافقين الـ 5، والـ 6، والـ 7 من شهر أبريل 2020.

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيهاً مصرياً، ويبلغ عددهم حوالي 1.8 مليون قائم بالصرف، فسوف يقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 من شهر أبريل.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، فمن يتخلف عن صرف معاشه خلال المدة المحددة له، فيمكن له أن يقوم بصرف المعاش الخاص به خلال الفترات اللاحقة.

كما أوضحت الوزارة إن تلك الخطة تم وضعها بشكل يعمل على عدم التكدس وتفادي حدوث أي حالات زحام، ويحافظ على مصالح القائمين بصرف معاشاتهم، والمستفيدين منها.

وأشارت نيفين قباج إلى أنه جاري العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات، منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة البريد المصري من أجل استغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقة لـ مكاتب البريد بالقرى والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية في العمل على تنظيم الأعداد الكبيرة، وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين بصرف معاشاتهم.

وأضافت نيفين القباج أنه تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية في العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فقد تقرر أن يتم بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عملية تحديث البيانات، أن يتم تنشيطها خلال الوقت الراهن دون أي توقف.

وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها نيفين القباج، فإنه تمت مخاطبة محافظ البنك المركزي من أجل إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على عمليات السحب عبر الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر، تشجيعاً لأصحاب المعاشات على السحب عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وتخفيف التكدس على منافذ الهيئة أو على مكاتب البريد، مع توفير ماكينات صرف آلية متنقلة من أجل التيسير على أصحاب المعاشات لصرف معاشات شهر أبريل 2020.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين على عمليات صرف المعاشات من أجل منع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة، مع العمل على توفير كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من خلال استخدام القفازات والأقنعة الطبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف بمكاتب الهيئة، وجميع منافذ صرف المعاشات.

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