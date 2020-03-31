تكليفات جديدة من الحكومة للصحة والتنفيذ خلال 48 ساعة بعد ارتفاع مصابي كورونا

صرحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن عدد معامل تحاليل فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على مستوى المحافظات المصرية خلال الوقت الراهن يسجل 26 معملاً.

وردت وزيرة الصحة والسكان على تكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بالعمل على زيادة عدد المعامل في المستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد “PCR”، قائلة إنه سوف يتم العمل على زيادة معامل تحليل الفيروس خلال فترة الـ 48 ساعة القادمة.

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وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف المستلزمات الطبية في المستشفيات، كما استعرضت جهود الجهات الحكومية من أجل العمل على توفيرها كافة المعدات والمستلزمات الطبية.

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً، مساء الاثنين، بشأن وضع فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بالبلاد، جاء خلاله النص الآتي:

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خلال عقد فعاليات اجتماع مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

خلال فعاليات بداية اجتماع أمس قامت وزيرة الصحة والسكان باستعراض الموقف الراهن للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن هناك ما يقرب من 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها المعملية من إيجابية للفيروس إلى سلبية، بينما سجل عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت بالفعل من المستشفيات خلال الوقت الراهن ما يقرب من 132 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم اكتشاف عن 47 حالة مصابة بالفيروس جديداً أمس الاثنين، وحالة وفاة، ليسجل بهذا إجمالى عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى الوقت الراهن 41 حالة، بينما يسجل إجمالي عدد المصابين 656 حالة، يتم خصم منها الـ 182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها المعملية من إيجابية إلى سلبية، بالإضافة لخصم عدد الحالات التي خرجت بالفعل من المستشفيات وهم 132 حالة.

كما استعرضت وزيرة الصحة والسكان التوزيع الجغرافى لعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المحافظات، وموقف التقصي الذي يتم إجرائه من قبل فرق الوزارة.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى عن قراره الخاص بتكليف وزارة الصحة بالعمل على زيادة عدد المعامل في المستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد “PCR”، وأوضحت الوزيرة أنه يوجد خلال الوقت الراهن ما يقرب من 26 معملاً على مستوى المحافظات من أجل إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس، وأكدت أنه سوف يتم العمل على زيادة عدد المعامل خلال الـ48 ساعة القادمة.

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