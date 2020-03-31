الصحة تعلن محافظتين خاليين تماماً من كورونا

صرح مصدران مسؤولان بوزارة الصحة والسكان، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بكافة المحافظات، باستثناء محافظتين فقط.

وأوضح المصدران خلال تصريحات صحفية لهما اليوم الثلاثاء، إن المحافظتين الذين لم تظهر فيهما أي إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” هما شمال سيناء، ومحافظة الوادي الجديد.

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وسجلت الدولة المصرية حتى مساء أمس الاثنين، ما يقرب من 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بينهم ما يقرب من 150 شخصاً قد تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس، و41 حالة وفاة، تبعاً لآخر إحصاء رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان.

وتعمل وزارة الصحة والسكان خلال الوقت الراهن على تطبيق الحجر المنزلي على سكان عدد من المناطق في البلاد بعد ثبوت وجود حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كما يتم التنبيه على المواطنين بعدم مغادرة منازلهم في حالة توفر لديهم كافة الاحتياجات اللازمة للعيش طول فترة الحجز، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ عليهم من فيروس كورونا المستجد.

طبيب يحذر.. الـ 3 أسابيع القادم الأخطر على مصر لمواجهة كورونا

أعلن طبيب بجامعة صينية الدكتور فايد عطية أن الأسابيع الـ 3 القادمة تعد هي الفترة الأخطر للدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأكد أن الإجراءات الراهنة المتخذة من الدولة تعد جيدة جداً لمواجهة انتشار الفيروس، وخصوصاً قرار غلق المدارس ووقف رحلات الطيران.

وأضاف فايد عطية، أن تجربة مصر إلى الوقت الراهن تعد جيدة للغاية في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” مقارنة بما يحدث بالدولة الإيطالية، والعديد من الدول الأخرى التي تفشى فيها فيروس كورونا بشكل أكبر، ولكنها ليست على نفس المستوى بالنسبة لدول أخرى مثل الدولة الصينية، وكوريا الجنوبية في مجال مكافحة الفيروس، وأكد أن الدولتين سالفتي الذكر يعدان الأعلى ببعض الإجراءات والتدابير الوقائية وحالات ترصد وتتبع الحالات المصابة بالفيروس من خلال استخدام التكنولوجية الحديثة لرصد المصابين.

الحكومة تكلف الصحة بزيادة عدد معامل تحاليل فيروس كورونا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بالعمل على زيادة معامل تحاليل فيروس كورونا في المستشفيات المصرية، وقد أوضحت الوزيرة أن عدد المعامل الخاصة بتحليل فيروس كورونا 26 معملاً بمختلف أنحاء البلاد.

أكدت الوزيرة أنه سوف يتم تنفيذ التكليفات الحكومية بالعمل على زيادة عدد معامل تحاليل فيروس كورونا خلال فترة الـ 48 ساعة القادمة.

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